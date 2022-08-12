Dortmund'dan muhteşem geri dönüş!
Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, 77 dakikayı 1-0 geride götürdüğü maçta Freiburg'u 3-1 mağlup etti.
Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.
Mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 3-1 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Bynoe-Gittens, 84. dakikada Moukoko ve 88. dakikada Wolf kaydetti.
Freiburg'un tek golü 35. dakikada Gregoritsch'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Dortmund 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.
Edin Terzic, Borussia Dortmund'un başında çıktığı son 9 Bundesliga maçını kazanarak 'en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör' olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı. Bu rekor daha önce Jürgen Klopp'a aitti.
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