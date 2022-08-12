Dortmund'dan muhteşem geri dönüş!

Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, 77 dakikayı 1-0 geride götürdüğü maçta Freiburg'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 23:31
Dortmund'dan muhteşem geri dönüş!
Abone Ol google-news

Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.

Mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 3-1 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Bynoe-Gittens, 84. dakikada Moukoko ve 88. dakikada Wolf kaydetti.

Freiburg'un tek golü 35. dakikada Gregoritsch'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Edin Terzic, Borussia Dortmund'un başında çıktığı son 9 Bundesliga maçını kazanarak 'en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör' olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı. Bu rekor daha önce Jürgen Klopp'a aitti.


Borussia Dortmund Almanya Bundesliga freiburg

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler