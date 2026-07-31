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Dorukhan Toköz, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Dorukhan Toköz, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

31.07.2026 10:34:00
Güncellenme:
DHA
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Dorukhan Toköz, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Dorukhan Toköz, Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplam 27 karşılaşmada görev yaptı.
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Kayserispor'un önceki sezon öncesinde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, takımdan ayrıldığını açıkladı.

30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini duyurdu.

"SÖZLEŞMEMİ FESHETMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Dorukhan Toköz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor ile olan sözleşmemi tek taraflı ve haklı nedenle feshetmiş bulunmaktayım."

Tecrübeli oyuncu, Kayserispor camiasına teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte mücadele ettiğim bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, yönetim üyelerine ve Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık, şansınız bol olsun."

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Dorukhan Toköz, Kayserispor formasıyla 26 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 27 maçta görev yaptı.

Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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