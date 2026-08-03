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Dorukhan Toköz'ün yeni adresi resmen belli oldu!

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi resmen belli oldu!

3.08.2026 20:00:00
Güncellenme:
AA
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Dorukhan Toköz'ün yeni adresi resmen belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki oyuncu Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı.
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Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ESKİŞEHİRSPOR'DA BAŞLAMIŞTI

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

İlgili Konular: #Fatih Karagümrük #dorukhan toköz

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