Dries Mertens: 'Her şey yerine oturuyor'
Galatasaraylı Dries Mertens, Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Mertens, takımın performansı ile ilgili 'Her şey yerine oturuyor' dedi.
Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Mertens maç değerlendirmesinde "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz." sözlerini kullandı.
Dünya Kupası sonrası performansının arttığına ilişkin yorumlarla ilgili soruya ise Belçikalı yıldız, "Performansım arttı diyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Herşey yerli yerine oturuyor." açıklamasını yaptı.
Ligde oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili ise Mertens, "Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Hatayspor maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı. Ben de oynamak istedim. İnşallah önümüzdeki maçta oynayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Ülkü Ocakları Başkanı'nın otomobili kundaklandı
- EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu!