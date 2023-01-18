Dries Mertens: 'Her şey yerine oturuyor'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 08:24

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:24

Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mertens maç değerlendirmesinde "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz." sözlerini kullandı.

Dünya Kupası sonrası performansının arttığına ilişkin yorumlarla ilgili soruya ise Belçikalı yıldız, "Performansım arttı diyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Herşey yerli yerine oturuyor." açıklamasını yaptı.

Ligde oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili ise Mertens, "Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Hatayspor maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı. Ben de oynamak istedim. İnşallah önümüzdeki maçta oynayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.