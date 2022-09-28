Dries Mertens'ten geleceğiyle ilgili sürpriz açıklama: Eşim kabul ederse...

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, kariyer planları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:59
Dries Mertens'ten geleceğiyle ilgili sürpriz açıklama: Eşim kabul ederse...
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, kariyeriyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Radio Marte'ye eşi Kat ile beraber özel bir demeç veren Mertens, şu ifadeleri kullandı.

"Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Onu ilk gördüğümüzde bir arkadaşım Napoli'nin en güzel evi olduğunu söyleyerek beni oraya götürmüştü ama yine de evimizin restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun evin tadilatıydı. Arkadaşım bana bir ay daha bekleyeceğini söyledi. Güvendik. ve iyi gitti."

"EŞİM 'EVET' DERSE..."

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı son olarak, "Napoli'yi özlüyorum. Oraya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Dönecek miyiz? Cevabımı zaten biliyorsun. Kat evet derse, o zaman benim için cevap bellidir" ifadelerini kullandı. 


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