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Drogheda United hangi ülkenin takımı? Drogheda United hangi ligde oynuyor?

Drogheda United hangi ülkenin takımı? Drogheda United hangi ligde oynuyor?

1.10.2026 17:35:00
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Haber Merkezi
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Drogheda United hangi ülkenin takımı? Drogheda United hangi ligde oynuyor?

Drogheda United, futbolseverlerin özellikle Avrupa maçları ve fikstür karşılaşmaları nedeniyle merak ettiği takımlar arasında yer alıyor. Peki, Drogheda United hangi ülkenin takımı? Drogheda United hangi ligde oynuyor?
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Trabzonspor, Drogheda United ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Milli arada oynanacak müsabakada ekipler, bordo mavili ekibin evinde mücadele edecek. Peki, Drogheda United hangi ülkenin takımı? Drogheda United hangi ligde oynuyor?

DROGHEDA UNİTED HANGİ ÜLKENİN TAKIMI? DROGHEDA UNİTED HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Drogheda United, İrlanda Cumhuriyeti'nin Drogheda kentini temsil eden futbol kulübüdür. Kulüp, İrlanda futbolunun önemli ekipleri arasında yer alıyor.

Drogheda United, iç saha maçlarını Drogheda'daki Sullivan & Lambe Park'ta oynuyor.

DROGHEDA UNITED'IN BAŞARILARI

Drogheda United, kulüp tarihinin en parlak dönemini 2000'li yılların ortasında yaşadı. Takım, 2005 yılında FAI Kupası'nı kazandı ve 2007 yılında İrlanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Kulüp ayrıca İrlanda ve Kuzey İrlanda takımlarının katıldığı Setanta Sports Kupası'nı 2006 ve 2007 yıllarında üst üste kazandı. Drogheda United, 2024 yılında FAI Kupası'nı bir kez daha müzesine götürerek taraftarlarını sevindirdi.

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