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Dünya Kupası 24 ayar saf altın mı? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar?

Dünya Kupası 24 ayar saf altın mı? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar?

21.07.2026 12:02:00
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Haber Merkezi
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Dünya Kupası 24 ayar saf altın mı? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar?

Dünya Kupası’nda final mücadelesi Arjantin ve İspanya arasında oynandı. İspanya, Arjantin'i mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Peki, Dünya Kupası 24 ayar saf altın mı? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar?
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FIFA Dünya Kupası kupasının gerçek altından yapılıp yapılmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tamamı saf altından üretilmeyen kupa, 18 ayar gerçek altın ve malakit taşı kullanılarak tasarlanıyor. İşte Dünya Kupası kupasının özellikleri...

DÜNYA KUPASI ALTIN MI, GERÇEK ALTIN MI?

FIFA Dünya Kupası gerçek altından üretiliyor. Günümüzde kullanılan Dünya Kupası, 18 ayar altından yapıldı. Tamamı saf altın değildir. Ancak büyük bölümü gerçek altın içerir ve bu yüzden dünyanın en değerli spor kupalarından biridir.

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DÜNYA KUPASI DEĞERİ NE KADAR?

2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonuna verilen FIFA Dünya Kupası Kupası tamamen altından yapılmış değildir. Kupa:

  • 18 ayar (yüzde 75) altından üretilmiştir.
  • 36,8 santimetre yüksekliğinde,
  • 6,175 kilogram ağırlığındadır.
  • Taban kısmında ise iki kat malakit taşı bulunur.

Kupanın sadece içindeki altının piyasa değeri, altın fiyatlarına bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 300 bin ila 500 bin dolar (yaklaşık 12-20 milyon TL) seviyesinde hesaplanmaktadır.

Ancak FIFA Dünya Kupası'nın gerçek değeri maddi değerinin çok ötesindedir. Benzersiz olması, tarihi ve prestiji nedeniyle kupanın sigorta ve sembolik değeri milyonlarca doları bulmaktadır.

DÜNYA KUPASI MADALYASI ALTIN MI?

Hayır. FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma verilen madalyalar katı altın değildir.

  • Şampiyon takım oyuncularına altın kaplama (gold-plated) kazanan madalyaları verilir.
  • İkinci olan takım gümüş madalya alır.
  • Üçüncü olan takım bronz madalya alır.

Şampiyonlara verilen madalyalar "altın madalya" olarak anılsa da, bunlar tamamen saf altından üretilmez. Genellikle temel metal üzerine altın kaplama uygulanır.

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ŞAMPİYON TAKIM ORİJİNAL KUPAYI ALIYOR MU?

Hayır. FIFA kurallarına göre Dünya Kupası'nı kazanan takım, kupa ile ödül töreninde kutlama yapar ancak orijinal kupa FIFA'nın mülkiyetinde kalır. Şampiyon ülkeye daha sonra altın kaplama resmi bir replika kupa verilir. Böylece orijinal Dünya Kupası kupası FIFA tarafından korunmaya devam edilir.

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