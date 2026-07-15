2026 FIFA Dünya Kupası'nın final karşılaşması, turnuvanın yaklaşık 39 gün süren maratonunun ardından futbol tarihine geçecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak? 2026 Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Final karşılaşmasının başlangıç saati ise organizasyon takviminde yerel saatle 15.00 olarak planlandı. Türkiye'deki futbolseverler ise dev mücadeleyi Türkiye saati ile 22.00'de takip edebilecek.

2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı ise açıklanan bilgilere göre 18 Temmuz 2026 Cumartesi gününü 19 Temmuz 2026 Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00'da gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST İSPANYA

2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.