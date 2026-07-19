2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Kylian Mbappe 10 golle zirvede yer alırken, Lionel Messi 8 golle takibini sürdürüyor. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim oldu? 2026 Dünya Kupası gol kralı Mbappe mi, Messi mi oldu?

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar gol krallığı sıralaması şöyle:

Kylian Mbappe: 10 gol

Lionel Messi: 8 gol

MBAPPE Mİ; MESSİ Mİ GOL KRALI OLACAK?

Mevcut tabloya göre gol krallığında avantaj Kylian Mbappe'nin elinde bulunuyor. Fransız yıldız 10 golle zirvede yer alırken, Messi'nin 8 gollük performansı bulunuyor.

Ancak final karşılaşmasının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle gol krallığı resmiyet kazanmadı.

GOL KRALI BU GECE BELLİ OLACAK

2026 Dünya Kupası'nda gözler bu akşam oynanacak Arjantin - İspanya finaline çevrildi. Messi'nin gol atması halinde gol krallığı yarışındaki dengeler değişebilir.

Şu an itibarıyla ise zirvede 10 golle Kylian Mbappe, ikinci sırada ise 8 golle Lionel Messi yer alıyor.