Dünya Kupası'nda 'turnuvanın golü' Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'dan

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin ağlarını sarsan Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvanın en prestijli bireysel ödüllerinden birinin sahibi oldu.

FIFA'nın yaptığı oylama sonucunda, Yeşil Burun Adaları'nın son 16 turunda Arjantin'e karşı oynadığı maçta attığı muhteşem gol, 'Turnuvanın Golü' ödülünü kazandı.

23 yaşındaki futbolcu, Miami Stadyumu'nda oynanan ve Arjantin'in uzatmalarda 3-2 kazandığı karşılaşmada Alexis Mac Allister'ı şık bir çalımla geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı nefis vuruşla topu Emiliano Martinez'in uzanamayacağı köşeye göndererek skoru 2-2'ye getirmişti.

Bu gol, yapılan oylamada Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haiti Milli Takımı'ndan Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak turnuvanın en güzel golü seçildi. Lopes Cabral böylece daha önce bu ödülü kazanan Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison'ın arasına adını yazdırdı.

"TOP KÖŞEYE GİDERKEN 'BEN NE YAPTIM?' DEDİM"

Ödülün ardından duygularını paylaşan Lopes Cabral, gol anını şu sözlerle anlattı:

"Rakibimi geçtikten sonra önümde bir boşluk gördüm ve 'Bir deneyeyim' diye düşündüm. İki ayağımla da iyi şut atabiliyorum. Boşluğu gördüm ve gözümü üst köşeye diktim. Tam istediğim yere nişan aldım ve topa çok temiz vurdum."

"Topun üst köşeye doğru gittiğini görünce kendi kendime 'Ben az önce ne yaptım?' dedim. İnanamadım. Takım arkadaşlarıma baktım; herkes bağırıyor, elleri başındaydı. Büyük bir sevinç yaşanıyordu."

"Hiç düşünmeden koşmaya başladım. Sonra Dünya Kupası'nda, hem de Arjantin gibi büyük bir takıma karşı böyle bir gol attığımı fark ettim. Her futbolcu Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder ama bunu böyle yapmak inanılmazdı."