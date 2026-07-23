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Dünya Kupası şampiyonu Pedro Porro, dedesine verdiği sözü tuttu!

Dünya Kupası şampiyonu Pedro Porro, dedesine verdiği sözü tuttu!

23.07.2026 21:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası şampiyonu Pedro Porro, dedesine verdiği sözü tuttu!

İspanya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki futbolcu Pedro Porro, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak dedesine verdiği sözü yerine getirdiğini açıkladı.
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İspanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Pedro Porro, Dünya Kupası zaferinin ardından yaptığı duygusal hareketle büyük takdir topladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Porro, çocukluğundan beri kendisini antrenmanlara ve maçlara götüren, kariyeri boyunca en büyük destekçilerinden biri olan büyükbabasına bir söz vermişti.

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DEDESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Porro, bir gün Dünya Kupası'nı kazanacağına dair verdiği sözü, İspanya ile şampiyonluğa ulaşarak tuttu.

Başarının ardından büyükbabasını ziyaret eden yıldız futbolcu, Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını ona takdim etti ve "Görev tamamlandı" dedi.

Porro'nun büyükbabası, futbolcunun profesyonel kariyerinin ilk adımlarından itibaren ona destek olan ve binlerce kilometre yol kat ederek antrenman ve maçlarına götüren en önemli isimlerden biri olarak biliniyor.

 
 
 
 
 
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