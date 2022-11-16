Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary
Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda forma giyen Mısırlı kaleci Essam El Hadary, kupa tarihinin en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El Hadary oldu.
Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.
El Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.
Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.
Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:
Futbolcu Ülkesi Tarih Yaş
Essam El Hadary Mısır 2018 45 yaş 161 gün
Faryd Mondragon Kolombiya 2014 43 yaş 3 gün
Roger Milla Kamerun 1994 42 yaş 39 gün
Pat Jennings K.İrlanda 1986 41
Peter Shilton İngiltere 1990 40 yaş 292 gün
Dino Zoff İtalya 1982 40 yaş 133 gün
Ali Boumnijel Tunus 2006 40 yaş 71 gün
En genci Whiteside
Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.
Whiteside, 1982'de İspanya'da yapılan turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.
Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.
Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:
Futbolcu Ülkesi Tarih Yaş
Norman Whiteside Kuzey İrlanda 1982 17 yaş 41 gün
Samuel Eto'o Kamerun 1998 17 yaş 98 gün
Femi Opabunmi Nijerya 2002 17 yaş 100 gün
Salomon Olembe Kamerun 1998 17 yaş 184 gün
Pele Brezilya 1958 17 yaş 234 gün
En genç kaptan Meola
Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.
Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.
Mısırlı Essam El Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak da tarihe geçti.
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