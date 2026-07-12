Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri...

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DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

14 Temmuz Salı

22.00 Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba

22.00 İngiltere - Arjantin

İLK 4 FIFA DÜNYA SIRALAMASININ İLK 4'Ü

Turnuvada son 4 takım arasına kalan takımlar, FIFA dünya sıralamasında da ilk 4 sırada yer alıyor. Yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin oynayacak.