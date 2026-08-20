Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

Dünyada 2026'nın en iyi forvetleri belli oldu. ESPN'in derlediği 20 kişilik listede Avrupa'nın dışında 3 isim dahil oldu. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ilk 10'de bulunduğu listede en iyi forvet, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane gösterildi.

Victor Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.