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Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı
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Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

20.08.2026 14:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

Dünyanın en iyi forvetleri sıralaması güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in yer aldığı 20 kişilik listede zirvenin sahibi Harry Kane oldu.

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

Dünyada 2026'nın en iyi forvetleri belli oldu. ESPN'in derlediği 20 kişilik listede Avrupa'nın dışında 3 isim dahil oldu. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ilk 10'de bulunduğu listede en iyi forvet, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane gösterildi.

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

Victor Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

İşte ESPN'in hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi golcüleri:

20. Alexander Sörloth - Atletico Madrid

 

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

19. Viktor Gyökeres -  Arsenal

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

18. Mikel Oyarzabal - Real Sociedad

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

17. Donyell Malen - Roma

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

16. Marcus Thuram -  Inter

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

15. Antoine Griezmann - Orlando City

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

14. Cristiano Ronaldo - Al Nassr

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

13. Robert Lewandowski - Chicago Fire

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

12. Ollie Watkins - Aston Villa

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

11. Igor Thiago - Brentford

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

10. Hugo Ekitike - Liverpool

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

9. Victor Osimhen - Galatasaray

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

8. Joao Pedro - Chelsea

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

7. Kai Havertz - Arsenal

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

6. Lautaro Martinez - Inter

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

5. Julian Alvarez - Atletico Madrid

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

4. Ousmane Dembele - Paris Saint-Germain

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

3. Erling Haaland - Manchester City

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

2. Kylian Mbappe - Real Madrid

 

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

1. Harry Kane - Bayern Münih

 

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