Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen listede yer aldı

Dünyada 2026'nın en iyi forvetleri belli oldu. ESPN'in derlediği 20 kişilik listede Avrupa'nın dışında 3 isim dahil oldu. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ilk 10'de bulunduğu listede en iyi forvet, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane gösterildi.
Victor Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
İşte ESPN'in hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi golcüleri:
20. Alexander Sörloth - Atletico Madrid
19. Viktor Gyökeres - Arsenal
18. Mikel Oyarzabal - Real Sociedad
17. Donyell Malen - Roma
16. Marcus Thuram - Inter
15. Antoine Griezmann - Orlando City
14. Cristiano Ronaldo - Al Nassr
13. Robert Lewandowski - Chicago Fire
12. Ollie Watkins - Aston Villa
11. Igor Thiago - Brentford
10. Hugo Ekitike - Liverpool
9. Victor Osimhen - Galatasaray
8. Joao Pedro - Chelsea
7. Kai Havertz - Arsenal
6. Lautaro Martinez - Inter
5. Julian Alvarez - Atletico Madrid
4. Ousmane Dembele - Paris Saint-Germain
3. Erling Haaland - Manchester City
2. Kylian Mbappe - Real Madrid
1. Harry Kane - Bayern Münih