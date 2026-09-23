Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

Kişisel servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Ratchaburi FC'den ayrıldı.

İspanyol basınından Marca'nın aktardığı habere göre; kulüp, Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Kariyerinde Chelsea, Southampton ve Leicester City gibi takımların altyapılarında da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu böylece kulüpsüz kaldı.

SERVETİ YAKLAŞIK 19 MİLYAR EURO Brunei Sultanı'nın yeğeni olan Faiq Bolkiah'ın net servetinin yaklaşık 19 milyar Euro olduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu kariyerine İngiltere başlamış ve sırasıyla Newbury, Southampton, Chelsea, Leicester City altyapılarında formalarını giydi.