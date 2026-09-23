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Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz
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Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

23.09.2026 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC, Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilenen 28 yaşındaki oyuncu serbest kaldı.

Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

Kişisel servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Ratchaburi FC'den ayrıldı. 

Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

İspanyol basınından Marca'nın aktardığı habere göre; kulüp, Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Kariyerinde Chelsea, Southampton ve Leicester City gibi takımların altyapılarında da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu böylece kulüpsüz kaldı.

Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

SERVETİ YAKLAŞIK 19 MİLYAR EURO

Brunei Sultanı'nın yeğeni olan Faiq Bolkiah'ın net servetinin yaklaşık 19 milyar Euro olduğu belirtildi. 

Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

28 yaşındaki futbolcu kariyerine İngiltere başlamış ve sırasıyla Newbury, Southampton, Chelsea, Leicester City altyapılarında formalarını giydi. 

Dünyanın en zengin futbolcusu boşta kaldı: Yaklaşık 19 milyar Euro servetiyle kulüpsüz

Bolkiah, 2020'de Leicester City'den ayrılırken sonrasında Maritimo'ya imza attı. Ertesi yıl Tayland'a transfer olan ve ilk olarak Chonburi FC'de oynayan Bolkiah, 3 sezondur Ratchaburi FC'de forma giyiyordu.

İlgili Konular: #Sözleşme #Faiq Bolkiah

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