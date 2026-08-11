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Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber
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Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

11.08.2026 10:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, fiyatların düşeceğini düşünerek ağustos ayını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve sarı kırmızılıların ilgilendiği Mora, Batrakov, Leao, Martinelli ve Can Uzun transferlerinin zora girdiği iddia edildi.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-27 sezonu öncesi sadece 1 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray bu yaz yaptığı 1 transferle Süper Lig'de en az transfer yapan takım oldu.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminin sonlarına doğru futbolcuların maliyetlerinin düşeceğini düşünerek 15 Ağustos sonrasında harekete geçmeyi planlıyordu. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; beklenen olmadı, sarı kırmızılıların ilgilendiği oyuncular için kulüpler fiyat arttırmaya gitti.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

CAN UZUN İÇİN 50 MİLYON EURO 

Galatasaray'da bu yaz en çok anılan isimlerden biri Can Uzun oldu. Alman basını Frankfurt'un milli futbolcu için 50 milyon Euro beklentisi olduğunu yazdı. Ulusal basında ise Galatasaray'ın 35 milyon Euro bandında transferi bitirmek istediği yazıldı. 

Frankfurt'ta kalan Can Uzun için sportif direktör Markus Krösche,  milli futbolcunun gelecek sezon takımda başrol isimlerden biri olacağını açıkladı.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

LEAO'DA SÜREÇ DURDU

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği diğer isim Milan'ın kadroda düşünmediği Rafael Leao. Milan'ın 50 milyon Euro istemesi, Galatasaray'ın ise bonuslarla birlikte 40 milyon Euro teklif etmesi nedeniyle süreç durdu.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

ALTERNATİF MARTİNELLİ'DEN DE SONUÇ ÇIKMADI

Galatasaray, Leao'nun alternatifi olarak Gabriel Martinelli'yi düşündü. Ancak Arsenal'ın istediği kanat takviyesini yapamaması İngiliz ekibinin 50 milyon Euro'dan daha fazla istemesi nedeniyle transfer zora girdi.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

BATRAKOV'DA DA BEKLENEN OLMADI

Galatasaray, 10 numara bölgesine Rusya'dan Aleksey Batrakov'u katmak istedi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın lige çok kötü başlangıç yapması ve taraftarın tepkisi nedeniyle sarı kırmızılılar için işler zorlaştı. Moskova, genç futbolcu için 30 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ücreti talep etmesiyle bu transferde şimdilik olumsuz sonuçlandı.

Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

MORA ADIM ADIM ROMA'YA

Galatasaray'da Batrakov'un alternatifi Porto forması giyen Rodrigo Mora. Sarı kırmızılıların işi ağırdan alması ve Roma'nın devreye girmesiyle Mora ihtimali azaldı. İtalyan ekibi, oyuncu ile anlaşmaya varırken, Porto ile de görüşmeleri ilerletti.

Galatasaray ilgilendiği 5 isimden de istediği sonucu alamadı. Şampiyonlar Ligi'nde kadro teslim tarihi 3 Eylül, Süper Lig'de ise 4 Eylül'de sona erecek.

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