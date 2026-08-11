Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-27 sezonu öncesi sadece 1 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray bu yaz yaptığı 1 transferle Süper Lig'de en az transfer yapan takım oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminin sonlarına doğru futbolcuların maliyetlerinin düşeceğini düşünerek 15 Ağustos sonrasında harekete geçmeyi planlıyordu. NTV Spor'da yer alan habere göre; beklenen olmadı, sarı kırmızılıların ilgilendiği oyuncular için kulüpler fiyat arttırmaya gitti.

CAN UZUN İÇİN 50 MİLYON EURO Galatasaray'da bu yaz en çok anılan isimlerden biri Can Uzun oldu. Alman basını Frankfurt'un milli futbolcu için 50 milyon Euro beklentisi olduğunu yazdı. Ulusal basında ise Galatasaray'ın 35 milyon Euro bandında transferi bitirmek istediği yazıldı. Frankfurt'ta kalan Can Uzun için sportif direktör Markus Krösche, milli futbolcunun gelecek sezon takımda başrol isimlerden biri olacağını açıkladı.

LEAO'DA SÜREÇ DURDU Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği diğer isim Milan'ın kadroda düşünmediği Rafael Leao. Milan'ın 50 milyon Euro istemesi, Galatasaray'ın ise bonuslarla birlikte 40 milyon Euro teklif etmesi nedeniyle süreç durdu.

ALTERNATİF MARTİNELLİ'DEN DE SONUÇ ÇIKMADI Galatasaray, Leao'nun alternatifi olarak Gabriel Martinelli'yi düşündü. Ancak Arsenal'ın istediği kanat takviyesini yapamaması İngiliz ekibinin 50 milyon Euro'dan daha fazla istemesi nedeniyle transfer zora girdi.

BATRAKOV'DA DA BEKLENEN OLMADI Galatasaray, 10 numara bölgesine Rusya'dan Aleksey Batrakov'u katmak istedi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın lige çok kötü başlangıç yapması ve taraftarın tepkisi nedeniyle sarı kırmızılılar için işler zorlaştı. Moskova, genç futbolcu için 30 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ücreti talep etmesiyle bu transferde şimdilik olumsuz sonuçlandı.