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Dursun Özbek'e Avrupa'dan önemli görev!

Dursun Özbek'e Avrupa'dan önemli görev!

29.09.2026 23:07:00
Güncellenme:
AA
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Dursun Özbek'e Avrupa'dan önemli görev!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oy birliği ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in oy birliği ile EFC yönetimine seçildiği belirtilerek, "Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC'de yer alacak olan Başkan Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi" denildi.

"İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİMİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Yönetim kuruluna seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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