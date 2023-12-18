Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:51
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.

Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.


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