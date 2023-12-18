Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.
Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.
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