Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek: 'Kasımpaşa maçını stadyumumuzda oynayacağız'

Dursun Özbek: 'Kasımpaşa maçını stadyumumuzda oynayacağız'

17.09.2026 20:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dursun Özbek: 'Kasımpaşa maçını stadyumumuzda oynayacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zemin yenileme çalışmalarının ardından RAMS Park'ın Kasımpaşa maçına yetişeceğini söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, verilecek milli aranın ardından stadyumda zemin yenilemesine gidecek. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu gelişmelerin ardından "Kasımpaşa maçı başka bir stadyumda mı oynanacak?" haberleri gündeme geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu haberleri yalanladı. Özbek, zemin çalışmalarının ardından RAMS Park'ın ligdeki Kasımpaşa maçına yetişeceğini söyledi.

Dursun Özbek, "Kasımpaşa maçına yetişecektir, başka bir stadyumda oynanma ihtimali yok. Stadyumumuzda oynayacağız" sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile Kasımpaşa, ligin 7. haftasında 9 Ekim'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.  

İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #Rams Park

İlgili Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Seyrantepe hakkındaki iddialara yanıt!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Seyrantepe hakkındaki iddialara yanıt! Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne dava açıldığı haberleri hakkında bir açıklama yayımladı.
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti! Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Forlan, Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadroya davet etti.
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor'un cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu.