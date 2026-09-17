Dursun Özbek: 'Kasımpaşa maçını stadyumumuzda oynayacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, verilecek milli aranın ardından stadyumda zemin yenilemesine gidecek. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu gelişmelerin ardından "Kasımpaşa maçı başka bir stadyumda mı oynanacak?" haberleri gündeme geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu haberleri yalanladı. Özbek, zemin çalışmalarının ardından RAMS Park'ın ligdeki Kasımpaşa maçına yetişeceğini söyledi.

Dursun Özbek, "Kasımpaşa maçına yetişecektir, başka bir stadyumda oynanma ihtimali yok. Stadyumumuzda oynayacağız" sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile Kasımpaşa, ligin 7. haftasında 9 Ekim'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.