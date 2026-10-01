Dursun Özbek'ten EFC yönetim kurulu üyeliği hakkında açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından kulüp YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Monaco'da Şampiyonlar Ligi kura çekimi için oraya gittiğimizde orada Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Sayın Nasser ile görüştük. Orada bir davet aldım. Kendisi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu hafta başında yani 29'unda Kopenhag'da yapılacak genel kurula gelmemi istedi ve yönetim kurulu üyeliği için beni davet etti."

"KOPENHAG'A GİTTİM"

"Ben de bu davet üzerine Kopenhag'a gittim. Orada Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu için bir seçim vardı. O seçime katıldım. 138 oy kullanan üye sayısı, onların oyuyla oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildim."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"

"Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon. Burada Galatasaray'ı temsil etmek, Galatasaray'ın orada olması gerçekten hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli bir durum. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği nedir diye dikkate aldığımızda yaklaşık 800'ü aşkın profesyonel futbol Avrupa'da profesyonel olarak futbol oynayan kulübün üye olduğu bir yapı."

"ORADA SÖZ HAKLARI VAR"

"Dolayısıyla Avrupa'nın bütün büyük kulüplerinin iştirak ettiği bir yapı. Önemi şurada; hem UEFA ile hem de FIFA ile organik bağları var. Burada özellikle UEFA ile olan bağları çok önemli, hem de FIFA ile. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi bütün organizasyonları beraber yapıyorlar. Orada söz hakları var, oradaki gelir paylaşımının organize edilmesi var."

"GALATASARAY BÜYÜK BİR MARKA"

"Genel kurul esnasında orada temaslarım oldu. İnsanlarla görüştüm. Gerçekten Galatasaray çok büyük bir marka. Orada bize yaklaşımları, orada bizi nasıl gördükleri itibariyle baktığınız zaman çünkü herkes oradaydı yani. UEFA başkanı Ceferin oradaydı, işte bütün kulüplerin; Barcelona'nın, diğer bütün kulüplerin başkanları da oradaydı. Oradaki Galatasaray'ın görüntüsü bizim beklediğimizden demeyeyim de yani çok farklı bir boyutta. Galatasaray özellikle Ceferin'le sohbet etme fırsatı bulup kendisini ifade ettiği, Galatasaray futbola çok büyük yatırım yapıyor ve sitayişle bizden bahsediyor."

"BENİ MUTLU ETTİ"

"Nasser de öyle, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda herkese, etraftaki insanlara söylemlerde bulunuyor. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Orada olmak, Avrupa'ya yön veren bu Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin içinde olmak Galatasaray için çok önemli. Beni de gururlandıran bir husus."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım. Önemli olan hususlardan bir tanesi özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı çok önemli. Birkaç tane husus var, orada bizim de müdahil olacağımız, bizim de görüşümüzü söyleyeceğimiz birkaç husus var. Fakat bunlardan en önemlisi bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirin dağıtımı söz konusu."

"İYİ ÇALIŞMALARI VAR"

"Tabii Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin asıl amacı yani Avrupa'daki futbolun, Avrupa futbolunun sürdürülebilir olması hem finansal açıdan bu yönde de çok iyi çalışmaları var hem de performans açısından şekillendirmesini yapan bir kurum."

"BÜYÜTMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Dolayısıyla orada olmakla biz de Galatasaray olarak Avrupa futbolunun nereye gittiğini; çünkü bizim dikkat ederseniz UEFA'nın yayınladığı bir liste vardı. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, katıldığımız zaman orada katılan kulüpler içinde son 16'ya kaldık, 15. sıradayız. Demek ki bizim Galatasaray'ı daha da büyütmeye ihtiyacımız var."