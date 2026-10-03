Dursun Özbek'ten 'hakemler dosyası' soruşturması açıklaması: 'Ligler başlayacak ortada MHK diye bir şey yok'

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “hakemler dosyası” soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özbek, “Bir hafta sonra ligler başlayacak ortada MHK diye bir şey yok” ifadelerini kullanırken, “Ligler ertelenecek mi?” sorusuna da yanıt verdi.

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Fikstür her zaman aynı. Zorlu dönemi var, kolay dönemi var. Özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı, herkes şampiyon olmak istiyor. Zorlu bir yıl bu sene. Galatasaray için önemi çok büyük bu seneki ligin, üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Avrupa'da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz."

'ZAMANINDA AKSİYON ALINSAYDI KAOSA UYANMAZDIK' "Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman görüşümüzü söyledik. Değişmesi yönünde federasyona çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Zamanında aksiyon alınıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık.

'BİR HAFTA SONRA LİGLER BAŞLAYACAK ORTADA MHK DİYE BİR ŞEY YOK' "Bunun için bir hafta sonra ligler başlayacak ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük söyledik. Hiç kimsenin umruna gelmemiş. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim."

'BU SESSİZLİK KAOSU DAHA DA BÜYÜTÜYOR' "Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapılacağını ne edileceğini... Kalacaklar mı devam mı edeceklerini... Ne yapacaklarını söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Savcılığa verilen ifadeler ortaya döküldü, herkes ne olup bittiğini görüyor. Bütün bunlar olmuşken, gerçekken bu liglerde bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım."