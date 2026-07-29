Dursun Özbek'ten Jamal Musiala iddialarına yanıt: 'Her sene aynı şeylerle karşılaşıyorum'

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala 'yı kadrosuna katacağı öne sürülmüş ancak sarı-kırmızılı ekip iddiaları yalanlamıştı. Başkan Dursun Özbek, Musiala'ya dair ilk kez konuştu.

Sabah'a açıklamalar yapan Dursun Özbek, yıldız futbolcuya ilişkin " Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep 'Transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır " ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olduğu hatırlatılan Özbek, " Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem. Ben ne yaptığımı biliyorum " dedi.

“TRANSFER YAPMAYACAĞIM MI DEDİM?”

Transfer yapacaklarını ve 10+4 kuralına göre planlı hareket ettiklerini belirten Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. Transfer yapmayacağım mı dedim? Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor, alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."