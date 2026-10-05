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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi iddialarına yanıt: 'Kendisinden cevap bekliyorum'

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi iddialarına yanıt: 'Kendisinden cevap bekliyorum'

5.10.2026 23:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi iddialarına yanıt: 'Kendisinden cevap bekliyorum'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuştu.

Dursun Özbek, takıma geri döneceği iddia edilen Mauro Icardi için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Galatasaray Başkanı Özbek, Arjantinli golcü için veda planları olduğunu ve Icardi'den haber beklediğini dile getirdi.

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DURSUN ÖZBEK'TEN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" diye konuştu.

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"MUSLERA ISLIKLANDI"

Dursun Özbek, "Benim döneminde geldi, Galatasaray'a çok şey kattı. Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar sesi üzerine): Muslera'yı ıslıkladılar..." sözlerini sarf etti.

134 MAÇTA 102 GOLE KATKI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.  

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