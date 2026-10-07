Dursun Özbek'ten Taç Spor iddialarına yanıt: 'Devraldığımız kişilerle bir problemimiz var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu haftaya ne yazık ki üzücü haberlerle başladık. Kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker abimizi, beraber çalışma fırsatı bulduğum sevgili kardeşim Fidel Berber'i, divan üyemiz değerli aktör Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bu değerli büyüklerimizin, kardeşlerimizin vefatı dolayısıyla camiamıza, ailelerine, onları sevenlere başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

"OKAN HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

"Futbol takımımızın kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimiz Türkiye'deki istikrar ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Avrupa'da Galatasaray'a yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz."

"Biz günü kurtarmak için Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız. Cumartesi günkü Mali Genel Kurul'a tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyorum. Genel kurullarımızı daha katılımcı toplantılar haline getirmek en büyük arzumuz. Galatasaray'ın geleceğine ilişkin kararların konuşulduğu bu toplantılarda üyelerimizin katılımı son derece önemli."

TAÇ SPOR İDDİALARINA YANIT

Galatasaray ile Taç Spor arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kupaları hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığı iddiası hakkında da konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Taç Spor'u devraldığımız kişilerle bir problemimiz var, doğru. Mahkeme görüyoruz. Orada da bir alacakları var, Ünal ağabey döneminde verilen taahhüt var. Onun bir kısmı duruyor. Son derece haklıyız iddiamızda, hukuki boyutu var. Alakasız şekilde buradaki bir kalkışmaya giriştiler. O da olmadı."

"NAKLEN YAYIN GELİRİ SON DERECE GERİ KALMIŞ VAZİYETTE"

"Gelirlerimize baktığınız zaman, naklen yayının miktarı yüzde 2-3 seviyesinde kalıyor. Bu tüm kulüplerin şikayeti. Neden? Çünkü Avrupa'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Avrupalı futbol takımları ile rekabet içindeyiz, çekişiyoruz. Galatasaray olarak stadyum gelirlerimiz Avrupa'daki rakiplerimizle yarışacak seviyede. Naklen yayın geliri son derece geri kalmış vaziyette. Önümüzdeki dönemde ihale olacak. Yeni yapılacak naklen yayın ihalesinin komisyonunda ben de varım. Onu yukarı çekmek için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah iyi bir sonuç almayı bekliyoruz oradan."