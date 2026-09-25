Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: '50 milyon Euro'luk fark var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın sponsorluk töreninde konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları: “Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini size bırakıyorum. Okan hocayla 27. şampiyonluğa koşuyoruz. Hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz, sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten. Galatasaray camiasının söylenenlere inanmaması gerektiğini söylüyorum. Şampiyon olup Türkiye liglerindeki rekoru berabere kıracağız.”

'SINGO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL' “Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında kaynaklanan bir şey. En kısa süre içinde aramızda olacak.”

'50 MİLYON EURO'LUK FARK VAR' “Galatasaray'ın sporcularıyla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes bilsin. Madem planlamayı sezon başında yaptınız neden o dönemde almadınız diyebilirsiniz. Bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transfer yapmamız lazım. Yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz oyuncu kimse parayı verirsiniz hemen kadrosuna katarsınız. Galatasaray yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette istediği oyuncuyu alması lazım ancak bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonunun başı ile sonu arasında 50 milyon Euro'luk fark var.”

OKAN BURUK İDDİALARINA NET YANIT "Galatasaray yönetimi tek yumruk. Hedefimiz futbolda, diğer amatör branşlarda en başarılı sezonu geçirmek. Bunda zerre firemiz yok. Kim ne söylemiş, bizi ilgilendirmez. Bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Yönetimimizle, Okan hoca arasında öyle bir şey yok. Nokta."

'NAKLEN YAYIN İHALESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ' "TFF'yi ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak komisyonun içindeyiz. Naklen yayın ihalesini diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınızda diğer Avrupa ülkelerine göre düşük kalmaktadır. Galatasaray'ın bütçesini örnek aldığınızda naklen yayından gelen pay yüzde 1, 1.5 seviyelerinde. Avrupa'da bu oran çok daha yukarıda. Naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Federasyonun yaptığı toplantıya elbette katılacağız. Buna başka bir şey atfetmek yanlış diye düşünüyorum."

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ "Protokolde Aziz başkanla yan yana oturuyorduk. Tanışıklığımız yeni değil. Elbette yan yana geldiğimizde merhabalaşacağız, sorunlarımız varsa konuşacağız. 2026/26 sezonunun çok zorlu olacağı gerçeğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Onun için bu sezon zor bir sezon. Konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması gerekiyor. Galatasaray camiası çok güçlü bir camia. Bu sene de inşallah art arda beşinci, toplamda 27. sezonumuzu geçireceğiz."

'BAŞARILI BİR BARCELONA MAÇI OYNAYACAĞIMIZDAN EMİNİM' “Barcelona ile önemli bir maç oynayacağız. Galatasaray, Avrupa'da üst seviyede oynadığı takımlarla başarılar elde etmiştir. Burada da aynısını umut ediyoruz. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan eminim.”

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI "İlkay önemli bir oyuncumuz. Bugünkü durum da yönetimin yorum yapmasına ihtiyaç yok. Takımın bir antrenörü var, teknik kadro var. Takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O, Okan hocanın işi. Saygı duymamız lazım."