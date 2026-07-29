Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Dikkat çeken 'Osimhen' örneği

Galatasaray Divan Kurulu'nun aylık olağan toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, gelecek dönem çalışmalarına dair bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle: "Hepimizi sevince boğan bir konu voleybol takımımızın elde ettiği şampiyonluk. Bu takıma katkı veren bir takım olmaktan da büyük bir sevinç ve gurur duyduk. Emeği geçen herkese Galatasaray adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü ve samimi bir iş birliği yapılmıştır. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ile son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemizde Galatasaray Eğitim Vakfı'na verilmek üzere pay koyduk. Kulübümüz imkanları ölçüsünde tüm Galatasaray kurumlarının yanında olmaya devam edecektir."

"ÜYELERİMİZDEN DANIŞMANLIK VE DESTEK ALIYORUZ" “Galatasaray, bugün ulaştığı büyüklük ile yalnızca yönetim kurulu üyelerinin omuzları üzerinde taşınacak bir yapı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda danışmanlık ve destek alıyoruz. Gayrimenkul, iletişim çalışmaları ve birçok alanda üyelerimizin, geçmiş dönem yöneticilerimizin görüşlerine başvuruyor ve bilgilerinden faydalanıyoruz.”

“SANSÜR OLARAK İFADE EDİLEN SÜRECİN YÖNETİMİMİZLE ALAKASI YOKTUR” "Farklı görüşleri sansürlediğimiz iddialarını kabul etmemiz mümkün değil. Eleştiri, Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır, yeter ki yalana sapmasın. Sansür olarak ifade edilen sürecin yönetim kuruluyla zerre kadar alakası yoktur. Söz konusu olayın da Galatasaray Kulübü'yle zerre kadar ilişkisi yoktur."

“ASLANTEPE PROJESİNİN TRANSFERLERLE İLGİSİ YOK” "Aslantepe projesinin ilk aşamasını sizlerden aldığımız destekle tamamlayacağız. İlk fazda idari binamızı yapıyoruz. Basketbol salonu da bu projenin ilk fazında yer almaktadır. Aslantepe projesinin futbol takımına yapacağımız transferlerle ilgisi yoktur."

"RİVA'NIN İLK FAZINDAN NET GELİR 3.3 MİLYAR TL" “Riva Projesi'nde bugüne kadar satılan villalardan 4.1 milyar TL gelir elde edildi. İnşaatın yüzde 76'lık kısmına dair hak edişler tamamlandı. Birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir 3.3 milyar TL'dir. İkinci faz için henüz inşaat çalışmaları başlamadı ancak ikinci fazdan beklenen net gelir yaklaşık 8 milyar TL'dir. Ticari alanlardan da yaklaşık 1 miyar TL net gelir bekliyoruz. Buradan elde edilecek gelirleri günü kurtarmak için değil, kulübümüzün borç yükünü azaltmak ve sürdürülebilir başarı için kullanacağız.”

"ICARDI VE OSIMHEN TRANSFERLERINE BAKIN" "Futbol takımımız çalışmalarına başladı. Teknik heyetimizle birlikte kadro planlaması için çalışıyoruz. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister, biz de bu beklentinin farkındayız. Son günlerle transfer çalışmalarımız üzerinde yapılan eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Galatasaray'ın geç kaldığı söyleniyor. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze bir söylem değil. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Son dört sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı, şampiyon Galatasaray'dı. Yahu arkadaşlar dört senedir şampiyon oluyoruz. Aynı kadro, yönetim, anlayış ve değerlerle şampiyon oluyoruz. Yaptığımız en önemli transferlere baktığımız zaman... Icardi ve Osimhen transferlerine bakın. Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti."

"Bugün atılan yanlış bir imza kulübümüzün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Transfer olayı hepinizin bildiği gibi çok gizli yürütülmesi gereken bir husus. Bugün yapılan eleştirilerde 'Bize niye bilgi verilmiyor' eleştirisi var. Biz falancayı transfer etmeye gidiyoruz mu diyecektik! Böyle mi yapılır transfer? Bir Dünya Kupası geçirdik. Bazı Avrupa takımları sezonu yeni açtılar. 8 senelik başkanlığımda 16 transfer dönemi geçirdim. Çok başarılı olduğumuz transferler de oldu, kulübe uyum sağlayamayan transferler de oldu. Elbette bunlardan dersler çıkardık. 'Başkan transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türkiye'nin en büyük transferlerini biz yaptık. Transfer bir alışveriştir, çok hassas bir şekilde takip edilmelidir. Pazarlık içinde bazı şartlar uygun olmuyor. Bunların konuşmaları, tartışmaları da devam ediyor. Galatasaray'ın ekonomik dengesini göz etmek zorundayız."

"Dikkate almamız gereken diğer bir husus Federasyon'un getirdiği şartlardır. UEFA'nın şartları var. TFF'nin açıkladığı harcama limitleri var. Amacımız Avrupa ve Türkiye'de en iyi başarılar sağlamak için kadro planlamasını yapmaktır. Yazılan, çizilen de provokasyon ve farklı maksatlar bulunmaktadır. Hiç ilgilenmediğimiz onlarca oyuncu yazılıyor. Bir düşünün bunlar niye yazılır? Yazılanlara bakarsanız 5-6 oyuncuyla anlaşmışız, gelmek üzere! Nasıl bir amacı olabilir bunun? 'Galatasaray'da nasıl bir kargaşa, kaos yaratırız.' Galatasaray'a katkı vermeyecek, uzun yıllar sıkıntı verecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağız. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak, eksikleri çerçevesinde en kuvvetli takımı kurmak için transferi yapacağız. Bizim için önemli olan transferin hangi gün yapıldığı değil, Galatasaray'a ne kadar transfer sağlayacağıdır. Galatasaray yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadro ile başlayacaktır."