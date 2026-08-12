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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...'

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...'

12.08.2026 21:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarına şampiyonluk ve transfer mesajı verdi. 

Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:

"27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. O kupa sadece bir şampiyonluk olmayacak. Doğru yönetim, sabır, planlamanın ortak zaferi olacak. Bize güvenin. Bugüne kadar Galatasaray için doğruları yaptık. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Cuma günü sezon başlıyor. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Dursun Özbek transfer hakkında ise şu sözleri sarf etti:

"Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin."

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