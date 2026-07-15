Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Şampiyonlar Ligi hedefimiz için...'

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lesley Ugochukwu'nun transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Özbek, "Lesley takımımıza katıldı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacaktır. Transferlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ı hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Dursun Özbek, "Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hazırlıklarımız devam ediyor. Transfer çalışmaları devam ediyor" sözlerini sarf etti.

LESLEY'E BAŞARI TEMENNİSİ

Galatasaray Başkanı Özbek, "Lesley'e hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek, Galatasaray'da başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.