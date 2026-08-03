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Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'
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Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

3.08.2026 10:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına dair konuştu. Özbek, "Galatasaray'ın 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin" dedi.

Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer çalışmalarına dair mesaj verdi.

Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Galatasaray Başkanı Özbek, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta, ihtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız" dedi.

Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Özbek, "Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var, limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Halihazırda ligin en güçlü kadrosu bizde, daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Dursun Özbek, "Hedefimiz lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu çifte hedefe taraftarımla birlikte, takımımla, teknik heyetimle birlikte koşacağız" açıklamasını yaptı. 

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