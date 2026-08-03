Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Yakın zamanda sonuca gideceğiz'

Galatasaray Başkanı Özbek, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta, ihtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız" dedi.

Özbek, "Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var, limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Halihazırda ligin en güçlü kadrosu bizde, daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız" diye konuştu.