Dursun Özbek'in ilk icraatı ortaya çıktı: Cenk Ergün
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in ilk icraatı futbol takımı üzerine olacak. İddiaya göre, Başkan Dursun Özbek, Cenk Ergün'ü göreve getirecek.
Galatasaray'da yeni yönetimin, hızlı hareket ederek hemen işe koyulacağı öngörülüyor.
Sarı-kırmızılılar, salı günü saat 11.00'de Divan Kurulu'ndan mazbatalarını alarak işbaşı yapacak. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, mazbatanın ardından hemen Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidecek. Bu değişikliğin ardından Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da yapılacak seçimine katılabilecek ve gerekirse delegelerini değiştirebilecek.
İLK İCRAAT CENK ERGÜN
Sarı-kırmızılılarda seçimin bitmesinin ardından gözler bir anda futbola döndü. Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da görevin devralınmasının ardından ilk işin, iki adayın da "futbol aklı" olarak düşündüğü Cenk Ergün'ün göreve getirilmesi olduğu belirtildi. Futbol için işbaşı yapması planlanan Ergün'ün gelişiyle birlikte hem teknik direktör işinin hem de transferlerin bir arada götürüleceği ifade edildi. Bilindiği gibi Ergün, Fatih Terim'in gelişi sonrasında Florya ile bağları koparılmıştı.
TARAFSIZ KALDI
Dursun Özbek öncesinde, Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte hareket eden Cenk Ergün, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak tarafsız olduğunu dile getirmişti. Ergün, "Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı ifade ederim" demişti.
Video Haberler
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
- Televizyonda bu da oldu: Videoyu izledi, yere yığıldı
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- 'Memur maaşları bütçeye yük'