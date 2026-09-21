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Dusan Alimpijevic: 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Dusan Alimpijevic: 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

21.09.2026 13:23:00
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AA
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Dusan Alimpijevic: 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacak Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic ve kaptan Conor Morgan konuştu.

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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic ve kaptan Conor Morgan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Tarfin karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki sezondur üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yer aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Alimpijevic, şunları kaydetti:

"Bu ülke için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın çok önemli olduğunun farkındayız. Beşiktaş olarak iyi bir sezon geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçmişi unutmalıyız, yeni sezona odaklanmalıyız. 10 yeni oyuncumuz var. Onları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. En kısa sürede takımın formunu en iyi seviyeye çekmemiz lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. 4-5 kez finalde karşılaştık. Saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacağız."

Bu sezon EuroLeague'e katıldıkları için baskı hissetmediğini aktaran Alimpijevic, "Böyle bir durumdan sadece mutluluk duyabiliriz. Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hedefliyorduk. Bu ülke, basketbola büyük yatırım yapıyor. Türk taraftarlar salonları dolduruyor. Bu yüzden Türkiye, Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Sezonun yeni başladığını dile getiren Sırp başantrenör, "En iyi basketbolumuzu oynayacak zamanımız yok. Hazırlıkları tamamlayamadık. Bu kupayı ilginç kılan da bu. Hazırlıklar tam anlamıyla yapılmadı. Her iki takım da en iyi performansını gösteremeyecek. Bu yüzden karakteri sahaya yansıtmak önemli olacak" dedi.

CONOR MORGAN: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Conor Morgan, Fenerbahçe ile çok keyifli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını aktaran Morgan, "Yarınki atmosferle yeni oyunculara 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Yarın çok keyifli bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Yarın Beşiktaş'ın kaptanı olarak ilk resmi maçına çıkacağını belirten Morgan, "Kaptan olarak sahaya çıkacak olmam önemli. Beşiktaş olarak önemli bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Son 2 senede gösterdiğimiz başarılar da bunu gösteriyor. Son dönemde iyi bir performans gösterdik" diye konuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #Dusan Alimpijevic #Conor Morgan

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