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Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor

Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor

19.07.2026 16:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'in, serbest statüde yer alan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Al-Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic, daha önce forma giydiği Hollanda'ya NEC Nijmegen ile geri dönebilir.

Voetbalzone'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Dusan Tadic ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Tadic'in Nijmegen'e transferi için son ayrıntıların görüşüldüğü belirtildi.

Sırp futbolcu, Hollanda'da daha önce Groningen, Twente ve Ajax formaları da giymişti.

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

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