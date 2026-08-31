Dusan Vlahovic hat-trick yaptı: Beşiktaş, Çorum FK'yi derbi öncesi farklı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla Beşiktaş olurken, siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesi adeta gövde gösterisi yaptı.

Beşiktaş'ın yeni forveti Sırp yıldız Dusan Vlahovic ile hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Vaclav Cerny, 43, 59 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic, 73. dakikada İlhan Fakıllı, 83. dakikada Amir Murillo kaydetti.

Siyah-beyazlılarda 84. dakikada oyuna giren yeni transfer Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Çorum FK'nin golleri 52. dakikada Mohamed Diomande ve Ermin Mahmic'ten geldi. Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan, kariyerine Çorum FK'de devam eden Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takıma karşı ilk kez asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK, Eyüpspor'u ağırlayacak.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 6-2 Çorum FK

86' GOL İPTAL | Beşiktaş'ın Poku ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

83' GOL | Göbekten organize gelişen ev sahibi atağında Murillo, hücum sahasının sağ kanadına doğru pasını iletti. O topa koşu yapan Ndidi, ceza alanının sağ çaprazında bekleyen İlhan'ı buldu. İlhan'ın sol çapraza çıkardığı pasta Murillo, ceza sahası ön çizgisinden sağ ayağıyla zımba gibi bir vuruş çıkardı. Üst direğe çarpan top ağlarlar buluştu.

77' GOL | Sağ kanattan atağa kalkan deplasman ekibinde Cengiz'in sol ayağıyla altıpas üzerine gönderdiği kavisli ortada Mahmic iyi yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti.

73' GOL | Siyah-beyazlılarda Trossard'ın hücum bölgesinin solundan ceza yayı kenarına gönderdiği pası alan Olaitan, defansla girdiği ikili mücadelede topu korumayı başardı. Ardından ceza sahasının sağında boş bekleyen İlhan'ı gördü. İlhan'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

67' Beşiktaş'ta hat-trick yapan Dusan Vlahovic, gol sevinci esnasında tribüne çıktığı için sarı kart gördü.

66' GOL | Vlahovic hat-trick yapıyor, Beşiktaş farkı üçe yükseltti... Ev sahibi ekipte sol kanattan meşin yuvarlakla kateden Rıdvan, ceza alanının sol tarafındaki Trossard'a pas atmak istedi. Ancak savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafında bulunan Vlahovic'in önünde kaldı. Vlahovic'in sol ayağıyla yerden sağ köşeye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.

65' Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, hakeme şiddetli itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

63' Çorum FK cephesinde Ramirez, orta sahada Salih'e arkadan faul yaptığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.

59' GOL | Siyah-beyazlı ekipte Orkun'un sağ kanada oynadığı topta Murillo, bekletmeden penaltı noktasında bekleyen Cerny'yi gördü. Defansta Smolcic'ten seken topu önünde yakalayan Vlahovic, sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere bıraktı.

52' GOL | Diomande harika bir vuruşla skoru değiştiriyor, Çorum FK farkı 1'e düşürdü... Deplasman takımının sol kanattan kurduğu hücumda Borza, ceza yayı arkasında bekleyen Diomande'yi gördü. Meşin yuvarlağı soluna çeken Diomande, sol ayağıyla muazzam bir şut çıkardı. Yan direğe çarpan top filelerle kucaklaştı.

49' Beşiktaş'ta Orkun, saha ortasından defansın gerisine uzun bir top göndererek Vlahovic'i buluştrdu. Kaleci Felipe'yi geçip topu boş filelere yollayan Vlahovic için yan hakem bayrağını kaldırdı ve pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

46' Çorum FK'de ikinci yarı öncesinde Serdar ve Ramadani oyundan alınırken yerlerine Mahmic ve Cengiz oyuna girdi.

43' GOL | Siyah-beyazlı takımda penaltı atışını gerçekleştiren Vlahovic, sol ayağıyla sağ alt köşeye soğukkanlı bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.

42' VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, Penetra’nın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı kararı verdi. Beşiktaş’ta atışı Vlahovic kullanacak.

41' Karşılaşmanın hakemi, Penetra’nın müdahalesini değerlendirmek üzere VAR ekranına davet edildi.

40' Olaitan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, Penetra’ya temas ederek kornere çıktı. Beşiktaşlı oyuncular, topun elle oynandığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

37' DİREK | Cerny'nin orta sahadan sol tarafa aktardığı topla buluşan Vlahovic, merkezde bekleyen Orkun'u gördü. Orkun'un bekletmeden oynadığı tek pasla ceza alanı sol tarafında meşin yuvarlağı alan Trossard, altıpasın sol çaprazında kaleci Felipe'yi geçtikten sonra arka direkteki Murillo'ya pasını iletti. Murillo'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyuna geri döndü.

16' Beşiktaş'ta Orkun, Çorum FK'de ise Ramadani yaşanan gerginliğin ardından sarı kart gördü.

14' Beşiktaş farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı... Orta alandan tehlikeli biçimde ilerleyen siyah-beyazlı ekipte Trossard, ceza yayının az gerisinden sol çaprazda bulunan Vlahovic'e pasını aktardı. Sırp futbolcunun ceza alanı sol çaprazından ön köşeye gönderdiği şut yan ağlarda kaldı.

9' GOL | Sağ kanat tarafından kısa pasla organize edilen korner kullanımının ardından Olaitan'dan pası ceza alanı dışı sağ çaprazında alan Orkun, arka direğe doğru ortaladı. Murillo'nun kafa şutunda top üst direkten döndü. Devamında arka bölgeye açılan meşin yuvarlağı Agbadou, kafayla Cerny'nin önüne bıraktı. Cerny, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.