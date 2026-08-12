Dusan Vlahovic kimdir? Dusan Vlahovic Beşiktaş'a geldi mi? Dusan Vlahovic'in boyu kaç, nereli? Dusan Vlahovic kaç gol attı?

DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?

Dušan Vlahović, 28 Ocak 2000 tarihinde, o dönem Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.

DUSAN VLAHOVIC'İN KARİYERİ VE HAYATI

Vlahovic, Altina Zemun futbol okulunda başladığı altyapı eğitimi sonrası üç aylık bir Beograd tecrübesi yaşadı. Sonrasında Sırbistan futbolunun önemli takımlarından Crvena zvezda'da sadece bir maça çıkan Vlahović, 2014 yaz transfer döneminde, yine Belgrad'ın köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu. 2015 yılında Partizan ile ilk profesyonel sözleşmesi imzaladı.

21 Şubat 2016'da Superliga'da, altyapısında da kısa dönem şans bulduğu Beograd karşısında, henüz 16 yaşındayken ilk resmi maçına çıktı. Böylece Partizan tarihinde birinci ligde forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 27 Şubat 2016'da ise, Partizan ile Kızılyıldız arasındaki Belgrad Derbisi tarihinde, ikinci yarı oyuna girmesiyle, forma giyen en genç futbolcu oldu. 2 Nisan 2016'da ise Partizan formasıyla Radnik Surdulica'ya attığı gol ile, Partizan tarihinde skor üreten en genç futbolcu olarak yine tarihe geçti. Bu başarıları Arsenal ve Juventus, gibi Avrupa'nın sayılı kulüplerinin dikkatini çekti.

Haziran 2017'de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. 18 yaşına bastığı 28 Ocak 2018 tarihinde resmi hale gelecek şekilde kabul ettiği transferin bedeli 1.95 milyon Euro olarak belirlenmişti. İlk olarak 18 numaralı formayı giyen Vlahović, 1 Temmuz 2018'e kadar forma giyemedi.

Fiorentina ile ilk resmi maçına 28 Eylül 2018 tarihinde çıktı. 13 Mart 2021 tarihinde Benevento karışındaki maçta ilk yarıda üç gol atma başarısı gösterdi. 18 Aralık 2019'da bir Serie A sezonundaki 33. golünü atarak Cristiano Ronaldo'nun 2020'deki sezon gol rekoruna ortak oldu. 2022 Ocak ayı itibarıyla Arsenal'in transfer gündeminde yer almaktaydı. 2021-2022 devre arası transfer sezonunda, yine doğumgününe denk gelecek şekilde 28 Ocak 2022 tarihinde 81.60 milyon Euro transfer ücretiyle Juventus'a transfer oldu.