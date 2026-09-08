Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazandı.
Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 karşılaşmadaki gol performansıyla kulübün unutulmaz golcülerinden Mario Gomez'i geride bıraktı.
İLK 5 MAÇTA 4 GOL
Fiorentina geçmişleri bulunan Vlahovic ve Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla çıktıkları ilk 5 karşılaşma üzerinden karşılaştırıldı.
2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a Fiorentina'dan kiralık olarak gelen Gomez, Süper Lig'deki ilk 5 maçında toplam 302 dakika süre aldı ve yalnızca Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti.
Vlahovic ise Kauno Zalgiris, Alanyaspor, Kauno Zalgiris, Arca Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 284 dakika sahada kaldı. Sırp golcü, Arca Çorum FK'ya 3 ve Fenerbahçe'ye 1 gol atarak 4 gole ulaştı.
GOMEZ GOL KRALI OLMUŞTU
Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla geçirdiği 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı.