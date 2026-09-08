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Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı
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Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

8.09.2026 13:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 4 gol atarak Mario Gomez'in aynı dönemdeki performansını geride bıraktı.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazandı.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 karşılaşmadaki gol performansıyla kulübün unutulmaz golcülerinden Mario Gomez'i geride bıraktı.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

İLK 5 MAÇTA 4 GOL

Fiorentina geçmişleri bulunan Vlahovic ve Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla çıktıkları ilk 5 karşılaşma üzerinden karşılaştırıldı.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a Fiorentina'dan kiralık olarak gelen Gomez, Süper Lig'deki ilk 5 maçında toplam 302 dakika süre aldı ve yalnızca Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

Vlahovic ise Kauno Zalgiris, Alanyaspor, Kauno Zalgiris, Arca Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 284 dakika sahada kaldı. Sırp golcü, Arca Çorum FK'ya 3 ve Fenerbahçe'ye 1 gol atarak 4 gole ulaştı.

Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı

GOMEZ GOL KRALI OLMUŞTU

Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla geçirdiği 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı.

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