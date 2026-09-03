Dusan Vlahovic'ten transfer itirafı: 'Birçok kulüple görüştüm ancak...'

Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden Dusan Vlahovic, ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Mozzart Sport'a verdiği röportajda siyah-beyazlı takımdaki hedefleri ve transfer sürecinde yaşananları anlattı. Beşiktaş'a gelerek doğru bir karar verdiğini belirten Vlahovic, siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade etti.

İstanbul'la ilgili izlenimi hakkında Vlahovic, "İzlenimlerim olağanüstü. Yani, havaalanındaki ve stadyumdaki karşılamadan bahsediyorum. Çok memnun kaldım ve çok mutluyum. Şehre gelince, çok fazla şey görme fırsatım olmadı. Otelden antrenmana veya tesislerde stadyuma kadar olan kısmı gördüm. Ama gördüklerim gerçekten hoşuma gitti. Sonuçta şehir hakkında söylenecek bir şey yok, burası büyük bir şehir, bir metropol ve umarım her şey olması gerektiği gibi olur" dedi.

Stadyumdaki imza töreni içinse yıldız golcü, "Evet, bu alışılmadık bir durumdu ve çok tuhaftı. Tuhaf derken, taraftarlarda böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğimi hayal bile edemezdim. Bundan çok mutluyum. Tutkulu olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi kalplerine çok yakın tuttuklarını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyorlar, kulüpleri, oyuncuları onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek ve bu gerçekten olağanüstüydü" açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ HEDEFLERİ Beşiktaş'ta hedefleri hakkında konuşan Vlahovic, "Hedefler her zaman en yüksektir. Ben de her zaman en yüksek hedeflere sahip olmak için çabalıyorum. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon var. Kimseyi unutmamak gerek ama bence bu üç takım, bizimle birlikte, şampiyonluk için en büyük adaylar. Elbette kolay olmayacak ama benim hedefim ve amacım Beşiktaş ile şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. Sırp golcü ayrıca, "Lig'i biliyorum, izledim, her şey gibi takip ettim. Elbette daha önce de iyi oyuncular vardı, ama bence önceki yıllarda daha da yüksek bir seviyeye çıktı. Dört büyük takım var ve diğer maçların kolay olduğu düşünülse de hiç de öyle değil. Diğer takımların da birçok iyi oyuncusu var, kolay bir lig değil" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER SÜRECİ Transfer sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek etkiledi. Bütün yaz benimle iletişime geçmeye çalıştılar, yaz boyunca beni getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve bunu gerçekten çok sevdim çünkü genel olarak hayatta, en çok istendiğiniz yere gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş başkanı ve sportif direktörü Belgrad'a geldiler, yedi veya on gün kaldılar, görüşmeler yaptık. Yani, her şeyden önce istekleri, hırsları ve projeleri etkili oldu. Ve tabii ki, çok iyi tanıdığım, Fiorentina'da birlikte çalıştığım teknik direktör Vincenzo Italiano, belki de en önemlisi de bu oldu. Juventus'tan ayrıldıktan sonra birçok takımla görüştüğünü belirten Vlahovic, şunları söyledi: "Birçok kulüple çok görüşme yaptım. Kaçınılmazdı, çünkü serbest oyuncuydum. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse beni kadrosuna katmaya çalıştı. Dediğim gibi, birçok kulüple görüştüm ancak daha önce belirttiğim nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı seçtim ve bence bu doğru karardı. Transfer dönemi çok hareketli oluyor ve her gün bir şey oluyor. Ertesi gün tamamen farklı bir şey. Uzun süre düşündüm, çok sabırlı oldum ve sonunda kariyerim için şu anda en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Zaman gösterecek, ama ben öyle düşünüyorum."