Ebrar 19 sayıyla Novara'yı uçurdu

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalya liginde Novarra ile galibiyete ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:02
Ebrar 19 sayıyla Novara'yı uçurdu
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İtalya, Türk voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor.

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalya liginde Novarra ile galibiyete ulaştı. Ebrar'ın oynadığı Gorgonzola Novara, Firenze'yi çekişmeli geçen setlerden sonra 3-0 yendi. 25-22, 25-22 ve 25-19'luk setlerde kritik sayılar bulan Ebrar maçın MVP'si seçildi. Ebrar takımına 19 sayı kazandırdı.



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