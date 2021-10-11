Ebrar 19 sayıyla Novara'yı uçurdu
Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalya liginde Novarra ile galibiyete ulaştı.
İtalya, Türk voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor.
Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalya liginde Novarra ile galibiyete ulaştı. Ebrar'ın oynadığı Gorgonzola Novara, Firenze'yi çekişmeli geçen setlerden sonra 3-0 yendi. 25-22, 25-22 ve 25-19'luk setlerde kritik sayılar bulan Ebrar maçın MVP'si seçildi. Ebrar takımına 19 sayı kazandırdı.
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