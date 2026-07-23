Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından Ebrar Karakurt'un A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer almaması, voleybolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Ebrar Karakurt neden yok? Ebrar Karakurt sakat mı, neden oynamıyor?

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer almıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre milli oyuncu, yoğun maç ve antrenman temposunun ardından bel ve kalça bölgesinde artan ağrılar hissetti. Bunun üzerine sağlık ekibi tarafından detaylı klinik değerlendirmeler gerçekleştirildi ve MR görüntülemeleri yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından oyuncunun tedavi süreci başlatılırken, sağlık durumunun daha fazla risk oluşturmaması amacıyla VNL'nin Ankara ve Japonya etapları dahil olmak üzere grup aşamasındaki karşılaşmalarda dinlendirilmesine karar verildi.

EBRAR KARAKURT'UN SAKATLIĞI NE? (TVF RESMİ AÇIKLAMASI)

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir." Bu teşhisin ardından yıldız oyuncunun tedavisinin hemen başlatıldığı, sağlığının riske atılmaması adına turnuvanın Ankara ve Japonya etapları dahil olmak üzere grup aşaması maçlarında dinlendirildiği aktarıldı.