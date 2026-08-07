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Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber
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Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

7.08.2026 15:29:00
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AA
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Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanamadığı belirtildi. Ebrar Karakurt'un sahalara tamamen dönmesinin 1 ila 3 hafta arasında sürmesi bekleniyor.

Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ebrar Karakurt'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcunun durumu detaylandırıldı.

Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

Açıklamada, sporcunun öncelikle istirahat sürecinin tamamlandığı, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programının başlatıldığı belirtildi. Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirildi.

Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

Yapılan ortak değerlendirme sonucunda mevcut bulgularda belirgin iyileşme saptanmış olmakla birlikte, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı kanaatine varıldı. Bu durum, sporcunun kadroda yer almayacak olmasının temel nedeni olarak gösterildi.

İlgili Konular: #sakatlık #filenin sultanları #ebrar karakurt

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