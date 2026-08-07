Ebrar Karakurt'tan Filenin Sultanları'na kötü haber

Türkiye Voleybol Federasyonu , Ebrar Karakurt 'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcunun durumu detaylandırıldı.

Açıklamada, sporcunun öncelikle istirahat sürecinin tamamlandığı, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programının başlatıldığı belirtildi. Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirildi.