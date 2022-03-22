Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart ile oynacağı CEV Kupası final turu rövanş mücadelesini kazanıp kupayı müzesine götürmek istiyor.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında 22 Mart Salı günü Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'a konuk olacak.
Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde eden Eczacıbaşı, rövanşta 2 set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Karşılaşmayı Allianz MTV Stuttgart'ın 3-0 ve 3-1 kazanması durumunda ise kupayı elde edecek takım, altın setin ardından belli olacak.
Bu sezon CEV Kupası'nda oynadığı 9 maçta 8 galibiyet elde eden Eczacıbaşı Dynavit, uluslararası organizasyonlarda 6. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'te kupayı müzesine götürmüştü. Kupa Galipleri Kupası'nda 1999'da mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda son şampiyonluğunu ise 2018'de CEV Kupası'nı kazanarak elde etmişti.
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