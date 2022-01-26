Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı
CEV Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazan turuncu-beyazlılar böylece adını yarı finale yazdırdı.
Voleybol CEV Kupası’nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Uralochka Ekaterinburg’u 3-0 mağlup etmişti.
İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan rövanş karşılaşmasına iyi başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.
Başa baş geçen ikinci seti Uralochka Ekaterinburg, 26-24'lük skorla kazandı ve maçta durumu 1-1 yaptı.
Nefes kesen 3. seti 31-29 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, hem mücadelede 2-1 öne geçti hem de yarı finale çıkmayı garantiledi.
4. seti 25-19 önde bitiren Rus ekibi, karşılaşmaya 2-2'lik eşitlik getirdi.
Son seti 15-6 kazanan Uralochka Ekaterinburg, mücadeleyi 3-2 kazandı. Rus ekibi maçı kazanmasına karşın tur atlayan ekip, Eczacıbaşı Dynavit oldu.
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