Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:04

Voleybol CEV Kupası’nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Uralochka Ekaterinburg’u 3-0 mağlup etmişti.

İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan rövanş karşılaşmasına iyi başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen ikinci seti Uralochka Ekaterinburg, 26-24'lük skorla kazandı ve maçta durumu 1-1 yaptı.

Nefes kesen 3. seti 31-29 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, hem mücadelede 2-1 öne geçti hem de yarı finale çıkmayı garantiledi.

4. seti 25-19 önde bitiren Rus ekibi, karşılaşmaya 2-2'lik eşitlik getirdi.

Son seti 15-6 kazanan Uralochka Ekaterinburg, mücadeleyi 3-2 kazandı. Rus ekibi maçı kazanmasına karşın tur atlayan ekip, Eczacıbaşı Dynavit oldu.