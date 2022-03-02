Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda finale yükseldi

02 Mart 2022 Çarşamba, 08:22

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FERHAT AKBAŞ: UMARIM TAKIM DAHA İYİ OYNAYARAK BÜTÜN KUPALARI ALIR

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ile takım oyuncularından Simge Aköz, CSM Volei Alba'yı 3-0 yendikleri rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Faruk Eczacıbaşı, finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok heyecanlıyız, kupayı getirmeyi bekliyoruz. O zaman çok mutlu olacağız. Bu sene yeni bir takımla yola çıktık. Bundan sonra daha farklı bir yükseliş sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yetişmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından genç oyuncuların olmasını çok önemsiyorum. Bugünün gençleri yarının olgun oyuncuları olacak." diye konuştu.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş da maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bu yoğun fikstürde böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli. Son bir haftada 3 maç yaptık. Şimdi Avrupa finalindeyiz. Rakiplerle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Bütün kulvarlarda ilerliyoruz. İyi bir pozisyondayız. Umarım takım daha da iyi oynayarak bütün kupaları alır." değerlendirmesinde bulundu.

SİMGE AKÖZ: ÇOK GÜZEL BİR TAKIM OLDUK

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bugün takımımızın hem genç hem tecrübeli oyuncularının gücünü gördük. İki seti almamız yetiyordu aslında. Üçüncü sette genç arkadaşlarımızla çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Onlar da ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdi. Gurur duyuyorum herkesle. Güzel bir başarıya imza atıyoruz, çok güzel bir takım olduk."