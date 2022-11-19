Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar
PTT: Gizem Mısra Aşçı, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın)
Setler: 17-25, 19-25, 17-25
Süre: 67 dakika (21, 24, 22)
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