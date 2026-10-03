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Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında geri döndü

Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında geri döndü

3.10.2026 19:53:00
Güncellenme:
AA
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Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında geri döndü

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2-0 geriye düştüğü maçta Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ghani, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Begüm Kacmaz, Gorecka (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Ramos

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Asli Kalac, Antropova, Uzelac, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Ishikawa, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke, Dudova, Weitzel)

Setler: 25-20, 25-19, 18-25, 19-25, 12-15

Süre: 138 dakika

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