Eczacıbaşı Spor Kulübü, 60. yılında basketbol efsanelerini yeni evinde ağırladı

Eczacıbaşı basketbolunun unutulmaz isimlerinden Necati Güler ve ABD'li eski basketbolcusu Ron Haigler, yıllar sonra Kartal’daki yeni spor kompleksini ziyaret etti.

1966 yılından bu yana Türk sporuna yatırım yapan Eczacıbaşı, farklı branşlarda elde edilen başarılarla şekillenen 60 yıllık tarihini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya devam ediyor. Bu özel buluşmada Necati Güler ve Ron Haigler, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden aileyle bir araya geldi.

GÜLER VE HAIGLER, DENEYİMLERİNİ GENÇ SPORCULARLA PAYLAŞTI

Eczacıbaşı’nın basketboldaki sekiz Türkiye Ligi şampiyonluğunun beşinde kadroda yer alan Necati Güler, ziyarette Eczacıbaşı’nın hayatındaki yerinden takımın başarı kültürüne, şampiyonluklarla geçen yıllardan dönemin Türk basketboluna uzanan anılarını paylaştı.

1978 yılında Eczacıbaşı’na katılan Ron Haigler ise 40 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Eczacıbaşı ailesiyle olmanın heyecanını yaşadı. Haigler; Eczacıbaşı yıllarının kendisi için anlamını, takım arkadaşlarıyla kurduğu ve bugün de devam eden dostluklarını ve unutamadığı anılarını anlattı.

İki eski sporcu, ziyaretleri sırasında Kartal’da antrenmanlarını sürdüren altyapı sporcularıyla da bir araya geldi. Farklı kuşakların buluştuğu bu özel anlarda Güler ve Haigler deneyimlerini genç sporcularla paylaşırken, geçmiş ile gelecek arasında anlamlı bir bağ kuruldu.

Kulüp, bu buluşmaları bir Eczacıbaşı geleneğine dönüştürerek, geçmişte formasını taşıyan ve tarihine iz bırakan sporcularını yeni evinde ağırlamaya devam edeceğini duyurdu.