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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yılı törenle kutlandı!

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yılı törenle kutlandı!

28.09.2026 20:50:00
Güncellenme:
AA
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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yılı törenle kutlandı!

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 60. yılını kutladı. Kulübün 60 yıllık tarihinde iz bırakan sporcu ve antrenörler, düzenlenen törende bir araya geldi. Eczacıbaşı Peron Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesinde medya günü gerçekleştirildi.
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Türk sporunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kulüp tarihinde iz bırakan isimler bir araya geldi.

Törene Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve turuncu-beyazlıların 60 yıllık tarihinde voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında forma giyen birçok sporcu ve antrenör katıldı.

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"ECZACIBAŞI AİLESİNE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

Eczacıbaşı'nın 60 yıllık geçmişinin öne çıkarıldığı etkinlikte, farklı dönemlerde elde edilen başarılara dikkati çekilirken, Türk voleyboluna kazandırılan isimler anıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Türk voleybolu tarihi günler yaşıyor. Dünyada ve Avrupa'da 1 numarayız. Dünyada örnek gösterilen federasyon ve bir ülkeyiz. Dünyada bir numara olmanın temel taşı kulüplerimiz. Eczacıbaşı ailesine şapka çıkarıyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Başkan Üstündağ, Türk voleyboluna 60 yıldır sunduğu katkılar dolayısıyla kulübü kutlayarak Faruk Eczacıbaşı'na plaket takdim etti.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE KAZANMAK"

60. yıl etkinliğinin ardından Eczacıbaşı Peron Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirildi.

Turuncu-beyazlıların oyuncuları ve teknik ekibinin medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Başkan Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Giulio Cesare Bregoli ve kaptan Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

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Başkan Eczacıbaşı, çok başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Sahada mücadele eden bir takım olacaklarını vurgulayan başantrenör Bregoli, "Kazanma arzusu yüksek ve her an savaşan bir takım göreceksiniz. Hedefimiz kesinlikle kazanmak" diye konuştu.

Simge Aköz ise Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Eczacıbaşı Peron, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley, Sultanlar Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İlgili Konular: #voleybol #eczacıbaşı #simge aköz

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