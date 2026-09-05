Eda Erdem: 'Çok mutlu ve gururluyum'

A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli isim, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir turnuva geçiriyoruz. İstanbul'da, evimizde oynamak çok keyifliydi. Bugün çok güzel bir destek vardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Eda Erdem, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Çok az hata yaptık. Çok iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarımın, ekibin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin" sözlerini sarf etti.

Kaptan Eda Erdem, "Uzun yıllar bu seviyede oynamak kolay değil. Bu seviyede kalabilmek için çok çaba sarf ediyorum. O kadar güzel bir takımla birlikteyim ki herkes çok yardım ediyor. Çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Vücudum elverdiği sürece, bu seviyede kalabildiğim sürece devam etmek, takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.