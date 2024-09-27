Eda Erdem'in ismi parka verilecek

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:26

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:26

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem’in adı gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Ataşehir'de bir parka verilecek.

AÇILIŞA ERDEM DE KATILACAK

Yeniden düzenlenen parkın yeni halinin açılışı Eda Erdem’in katılımıyla gerçekleşecek.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik parkın içerisinde bulunan voleybol sahasında ünlü voleybolcu için sürpriz bir çalışma da yapıldı.

Eda Erdem Parkı’nın açılışı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek.

Erdem'in daha önce heykeli de yaptırılmıştı.