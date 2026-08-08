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Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'
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Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

8.08.2026 22:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson, takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Fenerbahçe'ye önceki sezon Manchester City'den transfer olan Ederson, gösterdiği performansı sonrasında eleştirilmişti. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağına dair ulusal basında haberler çıkmıştı.

Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan 32 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddialara Türkçe yanıt verdi.

Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Antrenman fotoğrafını paylaşan Ederson, “Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın” ifadelerini kullandı.

Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında kaleyi Mert Günok korudu. Ederson, Sturm Graz maçında yedek kulübesinde bekledi.

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