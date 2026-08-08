Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Neredeyse yüzde 100...'

Fenerbahçe'ye önceki sezon Manchester City'den transfer olan Ederson, gösterdiği performansı sonrasında eleştirilmişti. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağına dair ulusal basında haberler çıkmıştı.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan 32 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddialara Türkçe yanıt verdi.
Antrenman fotoğrafını paylaşan Ederson, “Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında kaleyi Mert Günok korudu. Ederson, Sturm Graz maçında yedek kulübesinde bekledi.