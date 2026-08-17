Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

Fenerbahçe'de bu sezon henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen kaleci Ederson'a Juventus'un talip olduğu iddia edilmişti. Ancak İtalyan kulübünün, kaleci arayışında sürpriz bir isme yöneldiği ve bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edildi.