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Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti
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Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

17.08.2026 12:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson'a talip olduğu iddia edilen Juventus'un, Guglielmo Vicario'yu transfer etmek için Tottenham ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

Fenerbahçe'de bu sezon henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen kaleci Ederson'a Juventus'un talip olduğu iddia edilmişti. Ancak İtalyan kulübünün, kaleci arayışında sürpriz bir isme yöneldiği ve bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Sky Sports'un haberine göre; Juventus, Tottenham Hotspur ile kaleci Guglielmo Vicario'yu transfer etmek için anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki kalecinin 1 yıllığına kiralanacağı ve sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu öne sürüldü.

Ederson gündemdeydi: Juventus'ta kaleci transferinde rota değişti

117 MAÇTA 170 GOL YEDİ

Tottenham ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Vicario, 3 yıl önce Empoli'den 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

İngiliz kulübünde 117 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, 170 gol yerken, 29 maç ise kalesini gole kapadı.

İlgili Konular: #juventus #Ederson #Guglielmo Vicario

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